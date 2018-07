Stiri pe aceeasi tema

- Gheorghe Ciuhandu, achitat in prima instanta in dosarul finantarii ilegale a echipei de fotbal Poli Timisoara; fostul secretar al Primariei, singurul condamnat Fostul primar al municipiului Timisoara, Gheorghe Ciuhandu, dar si viceprimarul Adrian Orza, precum si alti functionari din cadrul…

- Tribunalul Timiș a dat, astazi, sentința in dosarul DNA in care fostul primar al Timișoarei, Gheorghe Ciuhandu, fostul viceprimar Adrian Orza, fostul secretar Ioan Cojocari și alți șase angajați ai municipalitații au fost trimiși in judecata pentru finanțarea ilegala a clubului de fotbal Poli Timișoara,…

- Nicolae Robu a fost citat in calitate de suspect, fiind cercetat penal pentru savarșirea infracțiunilor de abuz in serviciu, folosirea de documente nereale pentru obținerea de fonduri europene, fals și uz de fals. Dan Diaconu, viceprimarul Timișoarei și liderul PNL Timișoara, și Culița Chiș,…

- Șase persoane sunt urmarite penal de procurori DIICOT, in dosarul privind comerțul ilegal cu lemn in care au fost realizate, miercuri, perchezitii la fabricile Holzindustrie Schweighofer, la directii silvice si garzi forestiere. In cazul altor trei persoane urmeaza sa fie dispusa aceeasi masura. Printre…

- Antrenorul echipei Real Madrid, Zinedine Zidane, s-a declarat sustinator al celor de la Olympique Marseille in finala pe care o vor disputa in Europa League, contra lui Atletico Madrid, la Lyon, pe 16 mai. ''Voi fi foarte bucuros daca OM va avea succes. Voi urmari meciul ca un…

- Antrenorul echipei Arsenal Londra, Arsene Wenger, s-a declarat dezamagit de remiza inregistrata pe teren propriu in compania echipei Atletico Madrid (1-1), joi seara, in prima mansa a semifinalelor Europa League la fotbal, dar si-a exprimat increderea ca elevii sai vor reusi sa obtina un rezultat pozitiv…