Stiri pe aceeasi tema

- Procurorii DNA au dispus efectuarea urmaririi penale fața de fostul primar al Sectorului 1, Daniel Tudorache, pentru infracțiunea de abuz in serviciu. Totul pleaca de la contractele de salubritate incheiate in mandatul lui Tudorache, contracte reclamate de catre actualul primar, Clotilde Armand.…

- La solicitarea Libertatea, Metrorex a oferit ziarului o statistica detaliata pe primele cinci luni din 2022. Cate milioane de calatorii s-au efectuat din ianuarie in mai și care sunt cele mai aglomerate stații din București, cate sute de mii de abonamente au fost vandute, dar și primele cifre oficiale…

- Politistii Directiei de Investigare a Criminalitatii Economice pun in aplicare, luni, 13 mandate de perchezitie domiciliara, in municipiul Bucuresti si judetul Ilfov, intr-o cauza in care se efectueaza cercetari, sub aspectul savarsirii infractiunilor de evaziune fiscala, fals in inscrisuri sub semnatura…

- Petru Ungur, fost primar al comunei Margau, judetul Cluj, a fost trimis in judecata de procurorii anticoruptie intr-un dosar in care este acuzat ca, in calitate de edil, ar fi incheiat ilegal un contract de executie lucrari in valoare de peste 17 milioane lei. In martie 2021, fostul primar a fost…

- Mijloacele de transport din Capitala sunt curațate in fiecare seara, cand se retrag la depou, atat interior, cat și la exterior, iar de doua ori pe luna sunt sunt spalate integral, susțin reprezentanții STB, potrivit Hotnews.ro.

- Fostul primar al Sectorului 4 Cristian Popescu-Piedone – actual primar al Sectorului 5 – a fost condamnat definitiv joi de Curtea de Apel București la 4 ani de inchisoare pentru abuz in serviciu in legatura cu eliberarea autorizatiilor de functionare pentru clubul Colectiv. Sentința vine la aproape…

- Pedepse definitive, cu executare, pentru fostul primar al sectorului 4 din Capitala și patronii Clubului Colectiv, pronunțate in urma cu puțin timp la Curtea de Apel București. Fostul primar al sectorului 4 a primit 4 ani cu executare, pentru abuz in serviciu, și a fost achitat pentru o alta fapta de…

- Fostul primar al Sectorului 5 Daniel Florea se afla la audieri in dosarul lui Cristian Popescu Piedone, susțin surse judiciare. Sursele citate afirma ca și acesta ar putea fi implicat in dosar alaturi de actualul edil. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe…