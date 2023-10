Stiri pe aceeasi tema

- Ion Georgescu, primarul orașului Mioveni, ramane in arest preventiv dupa ce Curtea de Apel Pitești i-a respins contestația. Deși edilul a susținut ca „a spus adevarul”, judecatorii nu au dispus o masura preventiva mai blanda

- Azi s-a judecat, la Curtea de Apel Pitești, contestația primarului Ion Georgescu, de la Mioveni, la decizia de arestare preventiva pentru 30 de zile dispusa de judecatorii de la Tribunalul Argeș in dosarul in care este acuzat de trafic de influența. Avocații sai au cerut eliberarea sa ori o masura mai…

- Curtea de Apel Pitesti va judeca pe 12 octombrie contestatia formulata de primarul orasului Mioveni, Ion Georgescu, fata de masura arestarii preventive. Citește și: Ministrul de interne: “Polițiștii recrutati din sursa externa nu sunt deloc pregatiti” Potrivit Agerpres, contestatia, depusa de avocatii…

- Dupa ce s-a plimbat de la Judecatoria Buftea la Tribunalul Ilfov, apoi la Curtea de Apel București, fiindca magistrații habar n-aveau daca e de competența lor sau nu, dosarul moștenirii milionarului Yoav Shtern, fostul soț al Oanei Cuzino, s-a intors de unde a plecat.

- Tribunalul Argeș a decis, marți, eliberarea lui Cristian Cioaca, condamnat definitiv de Curtea de Apel Pitesti la 15 ani si opt luni de inchisoare pentru uciderea sotiei sale, avocata Elodia Ghinescu. Fostul polițist a facut scurte declarații la ieșirea din penitenciar. „Today is the first day of the…

- Tribunalul Arges a admis, marti, liberarea conditionata a fostului politist Cristian Cioaca, decizia fiind definitiva. „Admite contestatia formulata (…) impotriva sentintei penale nr. 1337/19.07.2023, pronuntata de Judecatoria Pitesti in dosarul nr. 8362/280/2023, desfiinteaza sentinta atacata si, rejudecand…

- Magistratii Tribunalului Arges au admis, marti, cererea de liberare conditionata formulata de fostul politist Cristian Cioaca, gasit vinovat pentru uciderea sotiei sale, Elodia Ghinescu, al carei cadavru nu a fost gasit niciodata. Tribunalul a admis, astfel contestatia depusa de Cioaca la decizia…

- Judecatorii de la Curtea de Apel din Napoli au dispus predarea fostului ministru de finanțe Darius Valcov, condamnat in țara la o pedeapsa de 6 ani inchisoare cu executare, potrivit unor surse judiciare citate de Realitatea PLUS. Decizia instanței italiene nu este definitiva și poate fi atacata cu recurs.…