Fostul primar al Ekaterinburgului a fost arestat pentru ”discreditarea” armatei ruse Opozantul rus, Evgheni Roizman, fost primar al Ekaterinburgului, in Ural, si una din ultimele personalitati de marca ale opozitiei ruse care se mai aflau inca in libertate, a fost arestat miercuri pentru ”discreditarea” armatei, au relatat agentiile de presa ruse, citate de AFP si DPA cu referire la Agerpres . Roizman (59 de ani) ”a fost arestat in cursul diminetii” la domiciliul sau din Ekaterinburg, a indicat agentia oficiala de presa rusa TASS . „O ancheta a fost deschisa impotriva sa pentru discreditarea armatei ruse”, delict pasibil cu pedepse mergand pana la zece ani de inchisoare, conform… Citeste articolul mai departe pe timpul.md…

Sursa articol si foto: timpul.md

Autoritatile ruse l-au retinut pe politicianul Evgheni Roizman, cunoscut pentru criticile sale la adresa Kremlinului si, mai recent, a campaniei militare din Ucraina, potrivit informatiilor din presa rusa, scrie The Guardian, citat de news.ro. Roizman, fost primar al orasului Ekaterinburg, este anchetat…

Autoritatile ruse l-au retinut pe politicianul Evgheni Roizman, cunoscut pentru criticile sale la adresa Kremlinului si, mai recent, a campaniei militare din Ucraina, potrivit informatiilor din presa rusa, scrie The Guardian. Roizman, fost primar al orasului Ekaterinburg, este anchetat pentru…

Autoritatile ruse l-au retinut pe politicianul Evgheni Roizman, cunoscut pentru criticile sale la adresa Kremlinului si, mai recent, a campaniei militare din Ucraina, a anuntat miercuri agentia rusa de presa TASS, citata de Reuters. Roizman, fost primar al orasului Ekaterinburg, este anchetat pentru…

Autoritățile ruse l-au reținut pe politicianul Evgheni Roizman, cunoscut pentru criticile sale la adresa Kremlinului și, mai recent, a campaniei militare din Ucraina, potrivit rapoartelor presei ruse, citate de The Guardian.

