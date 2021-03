Stiri pe aceeasi tema

- Gabriela Firea, fostul Primar General al Capitalei vine cu informații bomba in scandalul pandemiei și al raportarii false a datelor. Aceasta atrage atenția asupra situației actuale in care datele oferite cetațenilor cu privire la cazurile de Covid-19 nu se porivesc cu cele ale ratei de incidența stabilite.…

- Cristian Poteras, fost primar al sectorului 6 al Capitalei, a fost achitat marti de Tribunalul Bucuresti intr-un dosar in care este acuzat de DNA ca a primit o mita de aproximativ un milion de euro pentru a aproba un proiect imobiliar si pentru atribuirea de contracte din bani publici, transmite…

- Alți trei elevi și un profesor de la trei școli din Sectorul 4 al Capitalei au fost confirmați cu noul coronavirus. Bilanțul oficial al imbolnavirilor in Capitala, la nici o saptamana de la redeschiderea școlilor, ajunge astfel la 6 elevi și un cadru didactic. In țara au aparut de asemenea cazuri de…

- Ministrul Muncii, Raluca Turcan, spune ca parinții vor primi in continuare indemnizația de 75% din salariu de la Guvern, daca școala se va desfașura in continuare online, inclusiv in cazul copiilor bolnavi care stau acasa. “Daca vor exista in continuare cursuri in format online și vor fi nevoiți parinți…

- „Este foarte trist faptul ca nu se observa ce este in spatele acestei tragedii (incendiul de la „Matei Balș” - n.red.). Acum cateva zile, managerii din spitalele Capitalei, nu doar cei care apartin de primarie, ci si cele care apartin de ministerul Sanatatii, vorbeau ca oameni din anturajul actualului…

- Gabriela Firea, fostul primar general al Capitalei, a facut dezvaluiri de ultima ora la Romania Tv dupa tragedia de la Balș și incidentul de la Sfantul Pantelimon. Citește și: Explozie la Spitalul Universitar de Urgența din București (Romania TV) „Cel mai grav e ca nimeni nu iși asuma…

- Nicușor Dan, Primarul General al Capitalei, a declarat vineri, la B1 TV, ca reuniunea de azi a Comitetului Municipal pentru Situații de Urgența prin care s-a decis relaxarea restricțiilor in București incepand de luni a fost una pur formala, caci exista o Hotarare de Guvern care precizeaza clar ce…

- Alimentarea cu energie electrica a fost intrerupta in sectorul 2 al Capitalei, marti dimineata, in urma unui incident petrecut la statia de transformare Fundeni, au declarat, pentru AGERPRES, reprezentantii Transelectrica. "Incidentul a avut loc la ora 11:14, iar, pana la ora 11:40, toti…