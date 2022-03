Stiri pe aceeasi tema

- Vin informații noi, in contextul razboiului din Ucraina, situație de criza de la inceputul careia au trecut peste doua saptamani. Administrația regionala din Zaporojie susține ca un nou primar a fost instalat in Melitopol, oraș din Ucraina aflat sub controlul armatei ruse, noteaza site-ul CNN. Totul,…

- Liderul din Hong Kong , Carrie Lam, a declarat vineri ca programul de vaccinare impotriva COVID-19 al orașului se va concentra pe batranii și copiii sai, in timp ce autoritațile se lupta pentru a reduce creșterea infecțiilor cu coronavirus. Liderul din Hong Kong, Carrie Lam, a declarat vineri ca programul…

- Deputatul Mircea Fechet, președinte al PNL Bacau, a reacționat la propunerile facute de primar in Regulamentul de Arhitectura și Estetica Urbana. Liderul liberal considera ca interzicerea magazinelor second-hand este absurda, aducand prejudicii... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Dupa ce timp de aproape o saptamana locuitorii orasului Bacau nu au avut apa, responsabilii locali se acuza reciproc de faptul ca rezerva de apa a orasului nu a fost pusa inca in functiune.

- Joi, 10 februarie 2022, la Centrul Cultural Mioveni a avut loc ședința extraordinara a Consiliului Local, probabil, cea mai importanta din an, pentru comunitate. Acest lucru s-a datorat a cel puțin doua puncte de pe ordinea de zi: aprobarea bugetului pentru anul 2022 si aprobarea listei de investiții…

- Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, anunța ca Romania a ajuns in vaful valului 5 al pandemiei de coronavirus, iar saptamana urmatoare vom avea confirmarea. „Sunt semne ca acolo suntem, in varful valului 5. Saptamana care urmeaza vom avea confirmarea. Opinia mea e ca marți, zi care masoara situația…

- Mulți cetațeni ai Moldovei sint extrem de ingrijorați de lucrurile care se intimpla in țara. Majoritatea oamenilor condamna recentele acțiuni ale autoritaților de pe urma carora platim cel mai scump preț la gaz. Insa tot mai mulți ințeleg, ca aceasta inca nu e cea mai grava belea, in care ne va baga…

- Sindicatul Europol afirma ca Parlamentul, prin majoritatea aflata la guvernare, a votat Legea bugetului fara amendamentul promis cu privire la acordarea celor doua transe restante din Legea salarizarii 153/2017, potrivit news.ro. "Singura solutie ramane blocarea activitatii din 01 ianuarie…