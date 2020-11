Fostul primar a plecat acasa nu numai cu scaunul, dar si cu toata mobila din biroul lui. Noul primar din Belint, nevoit sa cumpere urgent mobilier

Scene de cascadorii rasului nu departe de Lugoj, la Belint. Noul primar al comunei, Laurentiu Tarziu a fost nevoit sa achizitioneze in regim de urgenta mobilier pentru biroul sau dupa ce fostul primar si-a luat lucrurile, inclusiv scaunul si dulapurile si a plecat acasa. Situatia a starnit zambete in comuna dupa ce noul primar a preluat biroul gol. ”E adevarat. Prima investitie facuta la inceput de mandat a fost in mobila. Am cumparat niste dulapuri, o masa, un birou si chiar si scaunul de primar. Nu am avut ce sa fac. Nu puteam sta pe jos intr-o camera goala. Am cheltuit cam 10.000 de lei, achizitia…