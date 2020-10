Mesut Yilmaz, care a fost de trei ori prim-ministru al Turciei, a incetat din viata vineri la Istanbul, la varsta de 72 de ani, dupa o lunga suferinta, a anuntat familia acestuia, transmit EFE si AFP.



Ahmet Mesut Yilmaz a fost sef al guvernului in anii '90 pe cand conducea Partidul Patriei, ANAP, de centru-dreapta. Cel de-al treilea mandat al sau a fost si cel mai lung, intre 1997 si 1999, in timp ce primele doua au fost de scurta durata, mai putin de jumatate de an fiecare.



Mandatele sale au fost traversate de crize, intr-un deceniu marcat de coalitii guvernamentale…