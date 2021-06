Stiri pe aceeasi tema

- Curtea Constitutionala a Africii de Sud a stabilit marti ca fostul presedinte Jacob Zuma este vinovat de ultraj la adresa justitiei, dupa ce acesta a refuzat sa se prezinte in fata unei comisii anticoruptie. Fostul presedinte sud-african a fost condamnat la 15 luni de inchisoare, transmite AFP.

- Un farmacist din statul american Wisconsin, care a pledat vinovat pentru ca a incercat sa distruga sute de doze de vaccin anti-COVID19 produs de Moderna, a fost condamnat la trei ani de inchisoare, a anuntat marti Departamentul de Justitie al SUA, relateaza Reuters.

- Dupa mai bine de șase ani de termene, in procesul in care fostul primar al Sectorului 5 al Capitalei Marian Vanghelie a fost judecat pentru corupție, Tribunalul București il condamna pe Vanghelie la 11 ani și 8 luni de inchisoare. Fostul primar de la 5 este acuzat ca a luat mita 30 de milioane de […]…

- Un tribunal rus a condamnat un cetatean ucrainean la 10 ani de inchisoare pentru spionaj dupa ce l-a gasit vinovat de tentativa de a vinde Ucrainei piese de schimb ale unui sistem de rachete sol-aer, a anuntat agentia de presa TASS citand luni serviciul de securitate FSB al Rusiei, transmite Reuters…

- Uniunea Europeana si-a exprimat sambata sprijinul pentru agenda reformatoare a presedintelui Republicii Moldova, Maia Sandu, si a atentionat ca votul de vineri al parlamentarilor moldoveni impotriva deciziilor Curtii Constitutionale constituie "un atac impotriva Constitutiei si a statului de drept",…