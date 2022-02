Stiri pe aceeasi tema

- Rusia nu mai are nevoie de relatii diplomatice cu Occidentul dupa ce acesta a impus sanctiuni impotriva Moscovei in urma declansarii "operatiunii militare" in Ucraina, a afirmat sambata fostul presedinte rus Dmitri Medvedev, in prezent vicepresedinte al Consiliului de Securitate al Federatiei Ruse,…

- Sanctiunile pe care Occidentul le va impune Moscovei dupa atacul din Ucraina vor decupla Rusia de la dezvoltarea industriala si vor afecta pietele financiare ruse, dar obiectivul lor este sa deschida o cale pentru reluarea diplomatiei, a declarat joi ministrul german al economiei, Robert Habeck,…

- Consiliul de securitate de la Kremlin a votat luni pentru recunoașterea independenței republicilor separatiste din Donbas, iar președintele Vladimir Putin a semnat decretele pentru independența republicilor separatiste Donețk și Lugansk. Occidentul a condamnat in unanimitate gestul Moscovei, iar Ucraina…

- Dupa decizia unor tari europene si a SUA de a-si retrage o parte din personalul diplomatic din Ucraina, Rusia intentioneaza si ea sa recomande personalului neesential al misiunilor sale diplomatice în Ucraina sa paraseasca aceasta tara pentru un timp, a declarat ministrul de externe rus."Ne-am…

- Ministrul de externe al Frantei, Jean-Yves Le Drian, apreciaza ca nu exista in acest moment indicii ca Rusia ar fi gata sa actioneze in Ucraina, transmite Reuters, preluand o declaratie facuta miercuri televiziunii France 2, noteaza Agerpres. Presedintele rus Vladimir Putin a acuzat marti Occidentul…

- In vreme ce nici Washingtonul, nici Europa nu au renunțat la speranța privind rezolvarea diplomatica a crizei, este greu de vazut ce anume ar putea ei sa ofere Moscovei, in loc de controlul asupra Ucrainei, spun analiștii citați de publicația Politico . In același timp, este la fel de greu de crezut…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a convocat Consiliul NATO-Rusia pentru data de 12 ianuarie, a anuntat marti o oficialitate a Aliantei Nord-Atlantice, citata de Reuters. ''Orice dialog cu Rusia ar trebui sa se desfasoare pe baza de reciprocitate, sa abordeze ingrijorarile NATO legate…

- Președintele rus Vladimir Putin i-a propus marți omologului sau american, Joe Biden, sa ridice toate masurile de represalii care vizeaza misiunile diplomatice ale celor doua țari, luate în ultimele luni în mijlocul tensiunilor dintre Statele Unite și Rusia, scrie AFP.„Partea rusa…