- Fostul presedinte rus Dmitri Medvedev a avertizat, intr-o publicatie guvernamentala de la Moscova, ca actuala confruntare cu Occidentul va dura „decenii”, iar conflictul cu Ucraina ar putea deveni „permanent”, transmite Reuters . Considerat in trecut de occidentali un liberal, adept al modernizarii,…

- Uniunea Europeana ia in considerare propunerea ca Banca Agricola Rusa sa infiinteze o filiala pentru a se reconecta la reteaua financiara globala, ca o favoare pentru Moscova, in speranta ca in acest fel Kremlinul va accepta prelungirea acordului pentru transportul cerealelor pe Marea Neagra, scrie…

- Casa Alba, reacție dupa atacul du drone din Moscova: 'Am vazut stirile si inca adunam informatiiStatele Unite inca aduna informatii despre relatarile privind atacul cu drone de la Moscova, a afirmat marti Casa Alba, reiterand ca Washingtonul nu sprijina atacurile in interiorul Rusiei si se concentreaza…

- Cu cat sunt mai distructive armele furnizate de Occident Ucrainei, cu atat riscul unei "apocalipse nucleare" este mai mare, a avertizat marti vicepresedintele puternicului Consiliu de Securitate al Rusiei, Dmitri Medvedev, citat de Reuters, informeaza Agerpres.Rusia, care are mai multe arme nucleare…

- G7 ia in considerare o interdictie aproape totala a exporturilor catre Rusia, a relatat saptamana trecuta agentia japoneza de stiri Kyodo, citand surse guvernamentale nipone. G7 ar discuta despre o schimbare radicala a abordarii sale privind sanctiunile, astfel incat exporturile catre Rusia sa fie interzise…

- Fostul premier și președinte rus Dmitri Medvedev a declarat duminica, 23 aprilie, ca, in cazul in care G7 va interzice exporturile catre Rusia, Moscova va raspunde prin rezilierea acordului de la Marea Neagra privind cerealele, care permite exporturi vitale de cereale din Ucraina, informeaza Reuters.Grupul…

- Ambasadorii SUA, Canada si Marea Britanie, convocati la MAE rus. Ministerul rus de Externe le-a atras atentia celor trei asupra actiunilor de „ingerinta” in afacerile interne ale Rusiei. Asta le-ar putea atrage expulzarea din aceasta tara. Ei au condamnat in comun sentinta impotriva unui opozant rus,…