- Serbia si Iran sunt pragmatice. Au inteles acum ca Rusia nu poate castiga razboiul cu Ucraina, in conditiile in care zeci de tari din NATO furnizeaza Ucrainei ajutoare militare, financiare si informatii militare.

- Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a confirmat ca a cerut Occidentului sisteme antiaeriene. Sandu, care a participat la Forumul Economic Mondial de la Davos, a argumentat spunand ca „exista activitați destabilizatoare” intreprinse de Rusia impotriva țarii sale. „Am cerut supraveghere aeriana…

- Presedinta Republicii Moldova - stat vecin la vest cu Ucraina - a denuntat, sambata, noul val de atacuri ruse asupra unor obiective ucrainene, dupa ce resturi de rachete au fost gasite in interiorul granitelor de stat ale micului stat fost sovietic, anunța Rador. Fii la curent cu cele mai…

- Organizația Tratatului Atlanticului de Nord (NATO) a sporit suportul pentru Republica Moldova cu scopul de a consolida capacitatea de aparare a republicii noastre, dupa invazia Rusiei in Ucraina, a declarat șefa statului Maia Sandu in cadrul unui interviu pentru CNN , oferit la sfarșitul saptamanii…

- Șefa statului Maia Sandu s-a intalnit, la Washington cu Nancy Pelosi, președinta Camerei Reprezentanților din Congresul SUA și cu Samantha Power, administratoarea USAID. In cadrul intrevederilor s-a discutat despre problema creșterii prețurilor la energie și perturbarile economice cauzate de razboiul…

- Presedinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a convocat joi Consiliul Suprem de Securitate (CSS) dupa pana de curent masiva care a lovit cu o zi in urma republica in urma unor noi bombardamente puternice ruse asupra infrastructurii energetice din Ucraina, sefa statului cerand un nivel sporit de alerta…

- Republica Moldova este „foarte vulnerabila”. O spune președinta Maia Sandu, in cadrul unui interviu pentru Digi24. Potrivit acesteia, vulnerabilitatea energetica poate „sa duca la instabilitate care provoaca saracie și probleme sociale și economice”. Totodata, aceasta a subliniat ca razboiul din Ucraina…

- Vizita Maiei Sandu vine in contextul in care Romania a inceput sa furnizeze Moldovei energie electrica și gaze naturale in regim de urgența, dupa ce Ucraina a incetat exportul de energie spre Chișinau din cauza avarierii centralelor in bombardamentele armatei ruse.De asemenea, Romania a sprijinit Republica…