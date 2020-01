Nicolas Sarkozy este suspectat ca ar fi incercat sa obtina la inceputul lui 2014, prin intermediul avocatului sau Thierry Herzog, informatii secrete de la Gilbert Azibert, pe atunci inalt magistrat, intr-o procedura care il viza, in schimbul unui mic ajutor pentru un post in principatul Monaco.



Procesul fostului sef de stat, care a fost la carma Frantei in perioada 2007-2012, pentru "coruptie" si "trafic de influenta" se va derula intre 5 si 22 octombrie dupa o audiere intermediara fixata pentru 17 iunie.



Acest proces al unui presedinte francez pentru coruptie este inedit,…