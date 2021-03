Stiri pe aceeasi tema

- Miercuri incepe procesul in care fostul presedinte al Frantei, Nicolas Sarkozy, este inculpat pentru finantarea ilegala a campaniei sale electorale pentru realegere din 2012, semnaleaza dpa. In urma cu doua saptamani, el a fost condamnat intr-un alt dosar, pentru luare de mita.

- Luni, 1 martie, Nicolas Sarkozy a fost declarat culpabil de corupție și trafic de influența intr-o afacere așa-numita a ascultarilor convorbirilor telefonice. A fost pronunțata o sentința grea, dar ceva mai ușoara decat ceruse procurorul. A primit trei ani de inchisoare, dintre care doi ani cu suspendare…

- Parchetul National Financiar din Franta a initiat o investigatie preliminara privind posibile actiuni de trafic de influenta in care ar putea fi implicat fostul presedinte Nicolas Sarkozy, afirma surse citate de grupul Mediapart si de cotidianul Le Parisien. Procurorii francezi au inceput…