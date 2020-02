Stiri pe aceeasi tema

- "Va informam ca pacientul in varsta de 43 de ani pentru care analizele de laborator la Institutul Cantacuzino au confirmat prezenta virusului gripal si care a fost internat in carul Sectiei Clinice ATI a SCJU Sibiu a decedat. Decesul a avut loc in data de 26 ianuarie, in urma unui stop cardio-respirator…

- Un pacient in varsta de 43 de ani, cu diagnostic de gripa confirmat de analizele de laborator a decedat la Spitalul Judetean Sibiu, potrivit news.ro.”Va informam ca pacientul in varsta de 43 de ani pentru care analizele de laborator la Institutul Cantacuzino au confirmat prezenta virusului…

- Batrana, in varsta de 80 de ani, lovita de mașina, in satul Ratești din județul Satu Mare, a murit. Impactul a fost unul puternic, astfel, potrivit primelor informații, femeia a murit pe loc. Tragedia a avut loc in aceasta seara, in jurul orei 20,00 in satul Ratești din județul Satu Mare. Un șofer,…

- Ziarul Unirea Doliu in familia consilierului local Mircea Trifu. Mama acestuia a decedat la varsta de 72 de ani Familia consilierului local Mircea Trifu este greu incercata in aceste zile de piederea mamei acestuia Iustina Trifu, care s-a stins din viața la varsta de 72 de ani. Iustina Trifu, mama consilierului…

- O fatade 11 ani din Alba disparuta de joi dupa amiaza, a fost gasitavineri la o prietena. Fata dormise acolo peste noapte, iar 30 depolițiști și jandarmi au cautat-o pana dimineața.Copila nu s-a mai intors de la școala joi dupa amiaza, iarmama ei a reclamat dispariția ei la poliție cateva ore mai tarziu.In…

- Cutremurul cu magnitudinea de 6,4 grade, produs marți dimineața in apropierea capitalei Tirana, a dus la moartea a cel puțin 14 persoane și ranirea a 600, conform informațiilor transmise de autoritațile locale. Mai multe cladiri din regiunea afectata s-au prabușit. Autoritațile de la Tirana fac apel…

- Politistii giurgiuveni efectueaza cercetari dupa ce un barbat in varsta de 58 de ani din localitatea Bolintin Deal, judetul Giurgiu, a fost gasit decedat la locuinta lui. „Mai multi locuitori din localitatea Bolintin Deal s-au ingrijorat dupa ce nu si-au mai vazut un vecin iesind din casa de cateva…

- Un barbat a fost gasit joi dimineata, decedat in apartamentul sau din Fagaraș. Cei care au dat alarma au fost vecinii, care știau ca barbatul nu se simțea prea bine. Omul, in varsta de 66 de ani, locuia singur in locuința sa din cartierul Garii, din Fagaraș. Vecinii au povestit pentru fagarasultau.ro,…