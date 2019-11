Fostul preşedinte kazah Nursultan Nazarbaev încearcă să organizeze o întâlnire Putin-Zelenski Anuntul a fost facut marti chiar de fostul sef al statului kazah. ''Zelenski a fost deja de acord cu o intalnire tete-a-tete si l-am informat pe presedintele Rusiei in legatura cu acest lucru. Vom vedea acum'', a declarat Nazarbaev intr-o conferinta organizata in capitala kazaha, Nur-Sultan. O astfel de intalnire, daca ar avea loc, ar reprezenta o deblocare a relatiilor dintre Moscova si Kiev, afectate de conflictul dintre fortele guvernamentale ucrainene si separatistii prorusi din estul Ucrainei. Nursultan Nazarbaev, care si-a exprimat disponibilitatea de a gazdui o intalnire… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

