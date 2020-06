Stiri pe aceeasi tema

- Fostul presedinte kargaz Almazbek Atambaev, judecat pentru rolul sau in eliberarea din inchisoare a unui lider mafiot, a fost condamnat marti la 11 ani si doua luni de detentie, transmit AFP si Reuters potrivit Agerpres. Atambaev, care a fost arestat in august 2019, a fost condamnat la 134 de luni…

- Cristian Cioaca a fost condamnat la 15 ani si opt luni pentru uciderea avocatei Elodia Ghinescu, insa ar putea iesi mult mai repede din inchisoare. Citeste si: Lovitura de TEATRU! Care a fost ULTIMA DISCUTIE dintre Elodia si Cioaca, inainte ca avocata SA DISPARA Inainte de decizia eliberarii…

- Tribunalul București a decis, marți, eliberarea condiționata a lui Cristian Poteraș, fostul primar al Sectorului 6 care fusese condamnat in mai 2015 la opt ani de inchisoare pentru abuz in serviciu, noteaza Realitatea.net. In acest caz, pe 29 aprilie, Judecatoria Sectorului 5 a admis cererea de liberare…

- Condamnat la sase ani de inchisoare in doua dosare, unul de coruptie si unul pentru fals si conducere fara permis, fostul senator Marius Isaila a fost eliberat conditionat dupa trei ani si patru luni de detentie. El le-a spus judecatorilor ca vrea sa fie eliberat ca sa demonstreze ca un fost demnitar…

- Tribunalul Brașov la condamnat joi pe fostul șef al Consiliului Județean Brașov, Aristotel Cancescu, la șapte ani de inchisoare, intr-un dosar in care a fost judecat pentru fapte de corupție. In același dosar a fost condamnat și fostul administrator public al județului, Radu Ispas, la doi ani cu executare.…

- 7 ani de inchisoare cu executare pentru Aristotel Cancescu, fost președinte al PNL și președinte al Consiliului Județean Brașov și 4 ani de inchisoare pentru fostul deputat Ion Dinița, este sentința pronunțata astazi de Tribunalul Brașov, in dosarul lucrarilor cu dedicație pe care Consiliul Județean…

- Georgia a obiectat vineri cu privire la posibilitatea ca fostul presedinte Mihail Saakasvili sa fie numit vicepremier al guvernului ucrainean, numire ce ar fi urmat sa se produca in aceeasi zi, dar nu a mai fost inclusa pe agenda legislativului de la Kiev, relateaza agentiile EFE si DPA.Saakasvili…