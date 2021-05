Stiri pe aceeasi tema

- Fostul presedinte al Iranului Mahmoud Ahmadinejad candideaza pentru un nou mandat, relateaza miercuri dpa. Ahmadinejad s-a prezentat miercuri la Ministerul de interne de la Teheran pentru a-si inregistra oficial candidatura in vederea alegerilor prezidentiale prevazute pentru 18 iunie. Considerat…

- PNL Dambovita a anuntat, joi, ca Biroul Politic a decis sustinerea candidaturii lui Ludovic Orban pentru un nou mandat de presedinte al partidului, realegerea sa fiind o garantie a stabilitatii. PNL Dambovita este condusa de catre liderul senatorilor PNL, Virgil Guran, propulsat in aceasta functie de…

- Ludovic Orban nu exclude sa candideze la alegerile prezidențiale din 2024. „E prematur, cum a spus colegul meu Florin Citu, sa va dau un raspuns. Sunt conștient de faptul ca odata inscris in lupta pentru un nou mandat de președinte al Partidului Național Liberal, odata cu acest mandat, trebuie sa iau…

- Primarul general al Capitalei Nicusor Dan spune ca nu-și pune problema sa candideze la alegerile prezidențiale din 2024 pentru ca iși dorește un nou mandat de primar. „Sunt asa de multe restante pe care Bucurestiul le are si asa de multe lucruri de facut in orasul asta ca nu am alte ganduri. Imi doresc…

- Biroul Politic Judetean al PNL Iasi a decis, cu unanimitate de voturi, sa sustina la viitorul congres al Partidului National Liberal candidatura actualului presedinte al formatiunii, Ludovic Orban, pentru un nou mandat in aceasta functie. „Impreuna cu membrii si colegii mei din PNL Iasi voi sustine…

- Ministrul Afacerilor Interne Lucian Bode a numit o noua conducere la IPJ Bacau, pentru un mandat de 3 luni, posturile ramanand vacante ca urmare a sanctiunilor aplicate in legatura cu gestionarea cazului de la Onesti, cand doi oameni au fost ucisi intr-un apartament de un barbat nemultumit ca isi…

- Iranul a afirmat luni ca Statele Unite trebuie sa ridice mai intii sanctiunile impuse republicii islamice daca vor sa poarte convorbiri pentru salvarea acordului nuclear din 2015 incheiat de Teheran cu marile puteri si din care fostul presedinte american Donald Trump a retras SUA, relateaza Reuters.…

- Omul de stiinta iranian asasinat langa Teheran in luna noiembrie a fost ucis cu o arma de o tona introdusa clandestin pe bucati de serviciul secret israelian Mossad, conform unor dezvaluiri publicate miercuri de site-ul saptamanalului The Jewish Chronicle, preluat de Reuters, informeaza Agerpres.…