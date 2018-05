Stiri pe aceeasi tema

- Indiferent de tematica, indiferent de conjunctura, premierul-femeie ramane un politician egal cu sine. Abordeaza cu aceeasi pasiune, sau lipsa de pasiune, intalnirile cu un cetatean oarecare, ca si intalnirea cu seful statului. Fie ca vorbeste despre salarii, fie despre desecretizarea protocoalelor…

- In aceasta dimineata sunt programate alegeri pentru sefia CNSAS. Surse din institutie au declarat pentru „Adevarul“ ca favorit pentru functia de presedinte este Cazimir Ionescu, propus de Liviu Dragnea la recomandarea lui Ion Iliescu. Alegerea lui Cazimir Ionescu, cercetat pentru crime impotriva umanitatii,…

- * Presedintele Comisiei de cultura a Camerei Deputatilor, Gigel Stirbu (PNL), le-a cerut, in plen, social-democratilor sa ia in calcul retragerea sprijinului politic sau demiterea ministrului Culturii, George Ivascu, anuntand ca, in caz contrar, liberalii vor initia o motiune simpla impotriva acestuia.…

- Social-democratul Nicolae Banicioiu, care si-a depus candidatura pentru functia de presedinte executiv al PSD, a declarat vineri ca este un membru "onest" de partid, precizand ca spera sa fie sustinut de...

- Acuzatii grave dupa Comitetul Executiv National (CEXN) al celor de la PSD. Consultantul politic, Cozmin Gusa ii ridiculizeaza pur si simplu pe social-democrati. Declaratiile facute dupa sedinta de luni a comitetului executiv al PSD arata clar ca Liviu Dragnea detine toate parghiile puterii, este…

- Social democrații suceveni il vor susține pe Liviu Dragnea la funcția de președinte al PSD la Congresul Extraordinar al partidului care va avea loc in data de 10 martie la Sala Palatului din București. Acest lucru a fost intarit printr-o rezoluție adoptata in unanimitate de Conferința Extraordinara…

- Socia-democrații germani ar putea avea prima femeie președinte din istorie in urma alegerilor interne care vor avea loc marți. Daca Andrea Nahles va fi desemnata președinte al SPD va fi prima femeie care conduce partidul in istoria sa de 154 de ani și al doilea cel mai tanar președinte, scrie The Local.…

- Ion Iliescu a reactionat in scandalul privind Serviciul de Protectie si Paza (SPP), sustinand ca daca se suspecteaza ca SPP face jocuri politice, se poate actiona institutional si nu prin intermediul declaratiilor de presa.