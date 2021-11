Stiri pe aceeasi tema

- Ion Iliescu il pune la zid pe Mihai Gadea! Fostul președinte al Romaniei a venit cu un mesaj special pentru prezentatorul Antena 3. Ce l-a facut sa reacționeze astfel și ce vorbe grele a spus despre cunoscutul moderator? Ion Iliescu, atac dur la adresa lui Mihai Gadea: ce mesaj i-a transmis fostul președinte?…

- Ion Iliescu reapare in publica, cu o intervenție transmisa pe blogul sau! Fostul președinte al Romaniei spune ca este nedumerit de ce vrea sa faca Mihai Gadea in emisiunea sa in care a abordat, in ultimul timp, teme legate de Revoluția din 1989 și executarea cuplului Nicolae și Elena Ceaușescu.…

- Cu ocazia aniversarii a 143 de ani de la revenirea Dobrogei la patria mama, Radu Bugala, presedinte Partidul Verde Constanta, a transmis un mesaj de Ziua Dobrogei, pe care il puteti urmari in clipul video de mai jos. Citeste si: sarbatoresteDobrogea143 ...

- Mihai Gadea este unul dintre cei mai cunoscuți realizatori TV din Romania. Nu exista roman care sa nu se fi uitat macar o data la emisiunea sa celebra „Sinteza Zilei”, in care dezbate cele mai fierbinți subiecte ale momentului. Cu toate acestea, puțini știu ce facea realizatorul TV in biserici pana…

- A murit unul dintre jurnaliștii care au scris printre cele mai multe carți dedicate olimpismului romanesc. In deceniul dinainte de Revoluție, cand regimul comunist golise de sensuri pana și sportul, Horia Alexandrescu a reușit sa mențina in viața tradiția cronicarilor Olimpiadelor Ziarele devenisera,…

- Un invitat la nunta anului a divulgat un mic detaliu. Acesta a rupt tacerea in privința marelui eveniment. Are legatura cu primele doua nunți ale afaceristului. Ce a dezvaluit? Unul din invitații de la cununia Simonei Halep a rupt tacerea: detaliu inedit Unul dintre invitații care vor participa la cununia…

- Fostul președinte Ion Iliescu a transmis un mesaj de condoleanțe pentru Ivan Patzaichin. „Am aflat cu deosebita tristețe vestea incetarii din viața a lui Ivan Patzaichin, reprezentant de frunte al sportului romanesc, multiplu campion național, european, mondial și olimpic, un suflet generos,…