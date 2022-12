Stiri pe aceeasi tema

Fostul presedinte georgian Mihail Saakasvili a fost „otravit" cu metale grele in inchisoare in Georgia si risca sa moara daca nu este tratat in mod corect, potrivit unui raport medical difuzat luni de echipa sa juridica.

Apele industriale care ajung pe fosta platforma a combinatului chimico-metalurgic Cuprom si de aici in strada, in municipiul Baia Mare, au in continut metale grele, a informat, vineri, Sistemul de Gospodarire a Apelor (SGA) Maramures, told Agerpres.

Armata ucraineana ar trebui sa intre in Transnistria, pentru a asigura integritatea teritoriala a Moldovei și, drept urmare, a forma precedente pentru Georgia. Declarațiile sunt facute de fostul lider de la Tbilisi, Mihail Saakașvili, el declarand ca o asemenea operațiune ar putea avea loc pana la…