- Fostul presedinte francez Nicolas Sarkozy a fost inculpat de „asociere de raufactori” in dosarul presupusei finantari libiene a campaniei sale prezidentiale din 2007, a anuntat vineri Parchetul National Financiar francez, relateaza AFP.

- Mircea Sandu, fostul președinte al Federației Romane de Fotbal (FRF), și soția acestuia, Elisabeta Sandu, au fost achitați, joi, in prima instanța de Tribunalul București, au precizat surse judiciare pentru ȘtirileProTv. Tribunalul Bucuresti l-a achitat pe fostul președinte al FRF, Mircea Sandu, in…

- Elena Udrea a fost audiata, ieri, la Curtea de Apel București, in dosarul in care este judecata pentru instigare la luare de mita si spalare a banilor in legatura cu finantarea campaniei electorale de la...

- Elena Udrea este prezenta marti la Curtea de Apel Bucuresti unde va fi audiata in dosarul campaniei pentru referendum din 2009 in care este acuzata de instigare la luare de mita si spalare de bani.

- Curtea de Apel Bucuresti a admis joi apelul procurorilor DNA si a stabilit anularea decizia primei instante prin care Vasile Blaga, fost președinte al PDL și co-președinte al PNL dupa fuziune, a fost achitat in octombrie 2017 pentru savarsirea infractiunii de trafic de influenta. „Admite apelul declarat…