Fostul presedinte francez Valery Giscard d'Estaing, in varsta de 94 de ani, a fost acuzat de agresiune sexuala de o ziarista germana care ii reproseaza ca i-a pus mana pe fund atunci cand ea s-a deplasat pentru a-i lua un interviu, in decembrie 2018, a dezvaluit ziarul Le Monde, citat joi de EFE. Ann-Kathrin Stracke, care are in prezent 37 de ani si lucreaza pentru postul public german WDR, scrie in plangerea inregistrata la data de 10 martie la Procuratura din Paris ca faptele s-au petrecut in biroul lui Giscard d'Estaing din capitala Frantei, unde ziarista s-a deplasat pentru a pregati…