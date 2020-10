Problema prezentei Turciei in interiorul NATO ''trebuie sa fie ridicata cu aliatii nostri'' din cauza ''comportamentelor agresive (ale Ankarei) fata de tarile aliate'', a declarat miercuri fostul presedinte francez Francois Hollande (2012-2017), informeaza AFP.



Ce cauta ''Franta si Turcia in aceeasi alianta?'', s-a intrebat la postul de radio France Info predecesorul lui Emmanuel Macron, amintind ca Turcia este ''un aliat'' al Frantei in virtutea prezentei sale in cadrul NATO.



''Este vorba de politici…