Fostul presedintele al Filipinelor, Benigno Aquino, a fost inhumat sambata, pe fondul apelurilor catre filipinezi de a onora mostenirea spirituala lasata de el, prin alegerea unor lideri decenti, si de a nu mai compromite niciodata demnitatea poporului, informeaza dpa. Aquino, cunoscut in popor ca Noynoy, celibatar si catolic practicant, a murit joi la varsta de 61 de ani, de insuficienta cardiaca, dupa ce a fost transportat de urgenta la un spital din Manila in cursul diminetii. Fostul presedinte facea dializa de trei ori pe saptamana si avea cancer pulmonar in stadiul 4, potrivit presei locale.…