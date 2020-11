Stiri pe aceeasi tema

- Cateva sute de persoane nemultumite de victoria candidatului de stanga Luis Arce la alegerile prezidentiale din Bolivia au manifestat marti la Santa Cruz, in estul tarii, informeaza miercuri France Presse, citata de AGERPRES.Arce, candidat al Miscarii spre Socialism (MAS) a fostului presedinte…

- Fostul presedinte bolivian Evo Morales, refugiat in Argentina, a declarat luni ca "mai devreme sau mai tarziu" se va intoarce in tara sa, la o zi dupa victoria candidatului socialist Luis Arce, considerat urmasul spiritual al lui Morales, in alegerile prezidentiale din Bolivia, informeaza AFP. "Mai…

- Selectionatele Braziliei si Argentinei au obtinut victorii in deplasare, marti, in meciurile din etapa a doua a preliminariilor sud-americane pentru Cupa Mondiala de fotbal din 2022. Selecao a castigat cu 4-2 in Peru, dupa ce gazdele au avut 1-0 si 2-1. Neymar, cu un hat-trick, si Richarlison…

- A cincea editie a Festivalului Pelicula, singurul festival de film si cultura ibero-americana din Romania, va aduce la Bucuresti, incepand de miercuri pana pe 16 septembrie, 21 de productii din opt tari din America Latina - Argentina, Brazilia, Bolivia, Chile, Columbia, Mexic, Peru si Uruguay, carora…

- Justitia a confirmat luni interdictia aplicata fostului presedinte bolivian Evo Morales, refugiat in Argentina, de a candida pentru Senat la viitoarele alegeri, compromitand revenirea lui in politica dupa demisia din noiembrie, noteaza AFP. Ministrul bolivian al justitiei, Alvaro Coimbra, a scris intr-un…

- Ministerul Justitiei din Bolivia a anuntat luni ca investigheaza noi plangeri impotriva fostului presedinte Evo Morales pentru relatia sa cu o tanara care ar fi nascut la 16 ani un copil facut cu el, relateaza DPA.Fata ar fi ramas insarcinata cand avea 15 ani, au relatat media locale, potrivit agerpres.ro.…

- Ministerul Justiției bolivian a depus o plangere penala impotriva fostului președinte Evo Morales, acuzandu-l de viol și trafic de persoane. Acest lucru se intampla dupa ce mass-media din Bolivia a facut publice mai multe fotografii in care fostul lider, in varsta de 60 de ani, apare impreuna cu o tanara…