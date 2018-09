Stiri pe aceeasi tema

- Un fost vicepresedinte al Iranului a fost condamnat miercuri la sase ani si jumatate de inchisoare pentru amenintarea securitatii nationale si propaganda contra republicii islamice, transmite Reuters, care citeaza agentia de presa iraniana Tasnim. Esfandiar Rahim Mashaie a primit pedepse de…

- Un cineast turc a fost condamnat, vineri, sub acuzatia de apartenenta la un grup terorist din cauza unui lungmetraj in care l-a portretizat pe presedintele Recep Tayyip Erdogan ca fiind amenintat cu pistolul, dupa ce familia lui a fost ucisa, informeaza agentia de stat citata de Reuters.

- Un tribunal din Turcia l-a condamnat vineri la inchisoare pe fostul lider al Partidul Democrat al Popoarelor (HDP, formatiune prokurda), Selahattin Demirtas, in prima sentinta pronuntata impotriva acestuia dupa o detentie de 23 de luni, a transmis postul CNN Turk, preluat de Reuters. Instanta…

- Un tribunal din Cambodgia a dispus, vineri, condamnarea la sase ani de inchisoare a unui regizor din Australia pe care l-a gasit vinovat de spionaj dupa ce a pilotat o drona deasupra multimii adunate la un miting politic organizat de un partid de opozitie, relateaza Reuters. James Ricketson,…

- O curte de justitie din Rusia l-a condamnat luni pe liderul opozitiei, Alexei Navalnii, la 30 de zile de inchisoare, pe motiv ca a incalcat legile privind protestele publice, lucru care il va impiedica sa organizeze un protest anti-guvernamental planificat pentru luna viitoare, relateaza Reuters.

- Un britanic a fost condamnat vineri la inchisoare pe viata pentru pregatirea unui atac in apropiere de cladirea parlamentului din Londra, informeaza Reuters. Khalid Ali, in varsta de 28 de ani, avea asupra sa trei cutite in momentul in care a fost arestat, la 27 aprilie anul trecut. Arestarea…

- Fostul presedinte al CJ Bihor, Alexandru Kiss, a fost condamnat luni de catre Tribunalul Bihor la 8 ani de inchisoare cu executare, pentru luare de mita si infractiuni de coruptie. Sentinta nu este definitiva, ea putand fi atacata cu apel care se va judeca la Curtea de Apel Oradea.…

- Marocanul Abderrahman Bouanane a fost condamnat vineri de un tribunal finlandez la inchisoare pe viata pentru injunghierea mortala a doua femei si ranirea altor opt persoane in 2017, in cursul primului atac terorist cu care s-a confruntat Finlanda, relateaza agentia Reuters. Bouanane,…