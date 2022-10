Stiri pe aceeasi tema

- Cu cateva zile inainte de primul tur de scrutin al alegerilor generale din Brazilia din aceasta luna, un videoclip TikTok de 13 secunde i-a electrizat pe susținatorii președintelui Jair Bolsonaro: starul de fotbal Neymar, care se pronunța in favoarea candidaturii. Videoclipul postat pe 29 septembrie…

- Președintele brazilian de dreapta Jair Bolsonaro și fostul președinte de stanga Luiz Inacio Lula da Silva, și-au atacat reciproc bilanțul in funcție, duminica, in prima dezbatere din turul doi al alegerilor din Brazilia. Reflectand o cursa extrem de polarizata, care a fost in mare parte lipsita de dezbateri…

- Fostul șef suprem al Formula 1(F1), Bernie Ecclestone, a aparut in instanța marți (4 octombrie) dupa ce a fost acuzat de frauda pentru nedeclararea a peste 400 de milioane de lire sterline (477 de milioane de dolari) de active, ascunse peste mari, de controlul autoritaților fiscale britanice. Ecclestone,…

- Dupa ce a gestionat greșit pandemia COVID-19 și nu a reușit sa ridice standardele de viața pentru mulți brazilieni, președintele brazilian de extrema dreapta, Jair Bolsonaro, se confrunta acum cu ceva de neconceput: o posibila infrangere in primul tur in fața celui mai disprețuit rival al sau, fostul…

- Sunt cel puțin noua morți dupa ce o parte a unui depozit din apropierea orașului Sao Paulo,din Brazilia, s-a prabușit marți (20 septembrie), in timpul unei vizite a doi candidați la Congres. Candidații la Congres, Jones Donizette și Ely Santos, erau in vizita la compania braziliana de containere Multiteiner…

- Președintele brazilian Jair Bolsonaro prezideaza parada militara pentru a sarbatori 200 de ani de la proclamarea Independenței Braziliei fața de Portugalia.Mii de susținatori ai lui Bolsonaro s-au adunat miercuri, mai devreme, pentru a i se alatura liderului de extrema-dreapta la mitinguri care amestecau…

- Președintele Putin a aprobat strategia pentru „lumea rusa”, strategie care ar permite, in opinia regimului de la Moscova, sa asigure asistența umanitara a Rusiei in afara frontierelor sale. Potrivit presei din Rusia, documentul aprobat de șeful statului este un Concept privind politica externa umanitara…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a dat asigurari marti ca epidemia de variola maimutei nu are legatura cu aceste animale, deplangand faptul ca maimuțe ar fi fost atacate in Brazilia, relateaza AFP. „Lumea trebuie sa stie ca transmiterea la care asistam in prezent se produce intre oameni”, a declarat…