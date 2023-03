Stiri pe aceeasi tema

- Seful diplomatiei americane Antony Blinken a pledat miercuri pentru revenirea Statelor Unite(SUA) in cadrul UNESCO in special cu scopul de a contracara influenta Chinei, informeaza joi AFP. „Cred sincer ca ar trebui sa ne intoarcem in UNESCO”, a spus secretarul de stat american in fata unei comisii…

- Secretarul american al Justiției, Merrick Garland, a declarat miercuri ca șeful unitatii paramilitare ruse Wagner, Evgheni Prigojin, este „un criminal de razboi”, relateaza AFP. „Cred ca avem mai mult decat elementele necesare pentru a-mi justifica opinia”, a declarat Merrick Garland in cadrul unei…

- Sute de persoane s-au adunat sambata (25 februarie) la Washington D.C. pentru a protesta impotriva invaziei Rusiei in Ucraina și pentru a cere un ajutor suplimentar din partea SUA, la aniversarea unui an de la inceperea razboiului. Printre cei care au luat cuvantul in timpul unui miting la Lincoln Memorial…

- Seif al-Adel, un fost ofițer al forțelor speciale egiptene, membru de rang inalt al al-Qaida, pe capul caruia se afla o recompensa de 10 milioane de dolari americani, este acum liderul „necontestat” al gruparii militante, potrivit unui nou raport al ONU. Al Qaeda nu a desemnat in mod oficial un succesor…

- Administrația SUA de la Washington a acuzat, marți, Rusia ca nu se conformeaza obligațiilor asumate prin Noul Tratat de Reducere a Armamentului Strategic (Noul START), refuzand inspecțiile pe baza de reciprocitate in baze militare, pe fondul tensiunilor dintre Occident și Moscova. „Refuzul Rusiei de…

- Curtea Suprema a Braziliei a acceptat vineri sa deschida o ancheta asupra fostului președinte Jair Bolsonaro, pentru ca ar fi incurajat protestele antidemocratice care s-au incheiat cu luarea cu asalt a cladirilor guvernamentale de catre susținatorii sai din Brasilia. Fostul președinte de dreapta al…

- Dupa valul de proteste care a lovit Brazilia, o veste neașteptata vine din SUA: fostul președinte Jair Bolsonaro, cel pentru care protestatarii au ieșit in strada, a fost internat intr-un spital. Fostul presedinte brazilian Jair Bolsonaro a fost internat intr-un spital din Orlando, Florida, cu diagnosticul…

- Președintele brazilian demisionar Jair Bolsonaro, care se indreapta spre Statele Unite, a ținut un discurs final emoționant pe rețelele de socializare cu cateva ore inainte ca rivalul sau de stanga, președintele ales Luiz Inacio Lula da Silva, sa preia funcția. Bolsonaro, care abia a vorbit de cand…