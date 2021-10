Stiri pe aceeasi tema

- Fostul președinte al SUA, Bill Clinton, a fost internat la spital, intr-o secție de Terapie Intensiva. Medicii au transmis ca a fost identificata o infecție in sange și nu are legatura cu Covid-19. Spitalizarea a avut loc in California, la centrul medical Irvin. Potrivit apropiaților sai, starea sa…

- Fostul presedinte al Statelor Unite ale Americii, Bill Clinton, in varsta de 75 de ani, a fost internat in spital, intr-o secție de terapie intensiva. Clinton primește tratament pentru o infectie identificata in sange. Problema medicala nu are legatura cu Covid, potrivit informațiilor furnizate de purtatorul…

- Bill Clinton a fost internat la Terapie Intensiva in California dupa ce medicii i-au descoperit o infecție in sange. Cu toate astea, starea sa de sanatate este una buna."A fost internat la UCI pentru monitorizare atenta și i s-au administrat antibiotice. El va ramane la spital pentru monitorizare",…

- Fostul presedinte american Bill Clinton a fost spitalizat in California, marti seara, din cauza unei infectii, a anuntat joi un purtator de cuvant, potrivit NBC, scrie news.ro. Angel Urena, purtator de cuvant, a spus ca afectiunea lui Clinton nu are legatura cu Covid-19. „Marti seara,…

- Fostul președinte american Bill Clinton a fost internat intr-un spital din California pentru o infecție a tractului urinar care s-a raspandit in sange, potrivit medicilor sai citați de CNN . „A fost internat pentru monitorizare atenta și i s-au administrat antibiotice și lichide. Ramane la spital pentru…

- Lider al antivacciniștilor, internat cu COVID: „Imi pare rau ca am fost impotriva vaccinarii și contra COVID. Am sa promovez vaccinul” Lider al antivacciniștilor, internat cu COVID: „Imi pare rau ca am fost impotriva vaccinarii și contra COVID. Am sa promovez vaccinul” In varsta de 50 de ani, Erno Kovacs,…

- Reverendul Jesse Jackson, pastor si militant emblematic pentru drepturile civile in SUA, a fost spitalizat dupa ce a fost testat pozitiv la COVID-19, desi vaccinat, au anuntat sambata reprezentantii sai, relateaza AFP. Jesse Jackson, de 79 de ani, si sotia sa Jacqueline Jackson, de 77 de ani,…