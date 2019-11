Stiri pe aceeasi tema

- Fostul președinte american Jimmy Carter a fost internat dupa ce a cazut la reședința sa. Acesta a suferit o fractura de pelvis, relateaza vanguardia.com.mx. Jimmy Carter, in varsta de 95 de ani, a cazut la locuința sa din Plains, Georgia. In urma accidentului, fostul lider de la Casa Alba a suferit…

- Fostul presedinte american Jimmy Carter a fost spitalizat dupa ce a cazut in resedinta sa din Plains (statul Georgia), informeaza agentia Associated Press, potrivit mediafax.Deanne Congileo, purtatorul de cuvant al Centrului Carter, a declarat ca Jimmy Carter a suferit o fractura minora de…

- ​Fostul rutier belgian Eddy Merckx, spitalizat la Termonde, duminica, dupa ce s-a ranit la cap în urma unei cazaturi de pe bicicleta, a fost externat vineri, conform News.ro.El a fost tinut cinci zile în spital, deoarece medicii nu au dorit sa-si asume niciun risc, din cauza unui stimulator…

- Fostul președinte american Jimmy Carter, in varsta de 95 de ani, i-a recomandat actualului lider de la Casa Alba, Donald Trump, sa coopereze cu ancheta initiata de Camera Reprezentantilor, care ar putea duce la demiterea sa, potrivit Mediafax."Sfatul meu pentru el ar fi sa spuna adevarul",…

- Fostul președinte american Jimmy Carter, in varsta de 95 de ani, a suferit un mic accident in locuința sa din Plains, statul Georgia, dar ”se simte bine”, astfel ca a luat parte duminica seara la un eveniment in Nashville, Tennessee, au anunțat reprezentanții acestuia, potrivit Reuters, potrivit…

- Ministerul Afacerilor Externe de la Ankara a anunțat convocarea pentru explicații a insarcinatul cu afaceri american la Ankara din cauza unui “like” al ambasadei SUA la un tweet despre președintele partidului naționalist aliat cu partidul la putere, lider care a fost spitalizat recent. “Insarcinatul…

- 'Impartasesc aceeasi aniversare cu mareata dumneavoastra tara, doar ca sunt cu 25 de ani mai batran', a mentionat Carter intr-o scrisoare adresata liderului chinez. Jimmy Carter - care marti implineste 95 de ani - noteaza in scrisoare ca poporul chinez a avut mult de suferit la inceputul secolului…

- Genoa a terminat la egalitate, 0-0 cu Bologna, in etapa a 5-a din Serie A. Portarul Ionuț Radu a deviat șutul lui Roberto Soriano, evitand eșecul genovezilor in ultimele minute. A avut noroc la penalty: Nicola Sansone a ochit transversala. MVP-ul sezonului trecut la Genoa, cel care a salvat Grifonul…