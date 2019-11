Stiri pe aceeasi tema

- Fostul presedinte american Jimmy Carter a fost spitalizat luni pentru o interventie medicala la cap dupa o serie de cazaturi recente, a anuntat fundatia care ii poarta numele, relateaza AFP. Jimmy Carter a fost "internat la Emory University Hospital in aceasta dupa-amiaza pentru o interventie care vizeaza…

- 'Impartasesc aceeasi aniversare cu mareata dumneavoastra tara, doar ca sunt cu 25 de ani mai batran', a mentionat Carter intr-o scrisoare adresata liderului chinez. Jimmy Carter - care marti implineste 95 de ani - noteaza in scrisoare ca poporul chinez a avut mult de suferit la inceputul secolului…