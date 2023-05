Stiri pe aceeasi tema

- Fostul presedinte american Donald Trump le-a transmis celor care considera ca alegerile prezidentiale din 2020 au fost corecte ca sunt "foarte prosti", reiterandu-si acuzatia lipsita de dovezi ca votul a fost trucat, relateaza joi dpa.

- Fostul presedinte republican al SUA, Donald Trump, este judecat incepand de marti intr-un nou proces, de data aceasta unul civil, in care scriitoarea si jurnalista Elizabeth Jean Carrol il acuza ca a violat-o intr-o cabina de proba a unui magazin, candva

- Procurorii federali americani care investigheaza asaltarea Capitoliului din 6 ianuarie 2021 de catre susținatorii lui Donald Trump verifica, de asemenea, daca fostul președinte și echipa sa au comis fraude in materie de strangere de fonduri, scrie LA LIBRE BELGIQUE, potrivit Rador. Potrivit cotidianului…

- Fostul președinte al Statelor Unite ale Americii, Donald Trump, a pledat, in cursul zilei de marți, drept nevinovat la tribunalul din Manhattan, New York. Fostul lider de la Casa Alba a fost acuzat de 34 capete, in dosarul privind plata facuta pentru a cumpara tacerea starletei Stormy Daniels. Acuzațiile…