- Fostul presedinte al SUA, Barack Obama, a avertizat vineri la Madrid in legatura cu o "ascensiune a nationalismului" ca raspuns la schimbarile tehnologice si politice din intreaga lume, relateaza...

- Sportivii romani Andreea Chitu si Daniel Natea au castigat categoriile 52 kg, respectiv +100 kg, la Openul European de judo de la Madrid, desfasurat in weekend. Chitu a trecut in optimi de marocanca Lamia Eddinari, in sferturi a dispus de Cecile Herate (Franta), in semifinale a castigat…

- Noul presedinte al provinciei spaniole Catalonia, Quim Torra, a format, ieri, 29 mai, un guvern regional fara membri în exil, în închisori sau urmariti penal, anunta AFP. Liderul de la Barcelona a semnat un nou decret de nominalizare a ministrilor catalani, arata un comunicat…

- Custodele Coroanei Romane, Margareta, si principele Radu au fost primiti luni la Palatul Zarzuela din Madrid de regele Felipe al VI-lea si de regina Letizia ai Spaniei, informeaza Casa Regala a...

- Fostul presedinte american Barack Obama si sotia sa, Michelle Obama, au incheiat un acord cu platforma de streaming Netflix pentru a produce seriale, filme si documentare, potrivit unui comunicat al companiei, citat de AFP.

- Organizatorii turneului de la Madrid au anunțat in aceasta seara programul de joi al turneului Premier Mandatory din capitala Spaniei. Duelul din sferturi dintre Simona Halep și Karolina Pliskova va avea loc in jurul orei 15:00. Partida e programata a doua pe arena Manolo Santana, dupa meciul Caroline…

- Tenismena daneza Caroline Wozniacki s-a calificat cu emotii in optimile de finala ale turneului de categorie "Premier Mandatory" de la Madrid.A doua favorita a competitiei din capitala Spaniei s-a impus cu 6-2, 4-6, 6-4 in fata australiencei Ashleigh Barty.

- Starea noastra emotionala dintr-un anumit moment poate influenta modul in care vedem lumea din jur. In cadrul a doua experimente specialistii au descoperit ca participantii asociaza o fata neutra cu una zambitoare atunci cand era asociata...