Stiri pe aceeasi tema

- Sorin Bontea le-a aratat admiratorilor o latura inedita! Celebrul Chef a luat o pauza de la gatit și a facut un gest romantic pentru soția lui, fapta ce a atras simpatia fanilor, emoționandu-i in mare masura.

- Fost președinte al Dinamo, Mircea Stoenescu, 77 de ani, a povestit pentru Libertatea cum se bucura, alaturi de alți seniori, de micile placeri ale vieții chiar și-n “era COVID-19”, intr-un nursing-home autoizolat. La intrare in Saftica, localitate aflata la 20 de kilometri de București, este un celebru…

- Premierul Canadei a intrat in izolare,a anunțat el in cursul zilei de joi. Justin Trudeau a precizat canu are nici un fel de simptom de coronavirus, dar soția lui aresimptome ușoare specifice gripei. Trudeau a precizat ca seautoizoleaza și va lucra de acasa.Premierul canadian Justin Trudeau și-a luat…

- Fostul ofiter MAI, angajat al ADP Sector 4, confirmat cu coronavirus, s-a ales cu dosar penal, dupa ce acesta a mintit ca nu a fost plecat din tara si a mai imbolnavit si alte trei persoane: fiul, nora gravida si nepotul de tre ani, scrie jurnalist.ro.Fostul ofiter MAI, pacientul de 60 de ani, a fost…

- Administratorul unei firme de transport internațional de persoane, soția lui și un șofer de la firma au fost reținuți la Iași pentru trafic de droguri. Administratorul și soția lui au fost prinși cand incercau sa vanda mai multe de 1 kilogram de cocaina. Inainte au vandut kilogramul cu 45.000 euro.Potrivit…

- Cel mai intens reality din istoria televiziunii, „Survivor Romania” a inceput pe 18 ianuarie. Doua echipe „Faimoșii” și „Razboinicii” se lupta in cea mai dura competiție. Survivor Romania este difuzat de Kanal D de sambata pana marți.UPDATE 4 martie: Echipa Razboinicilor de la “Survivor Romania” pare…

- Fostul președinte al Romaniei Ion Iliescu a implinit, marți, 90 de ani. Acesta s-a declarat intr-o stare buna, chiar daca nu mai este ca la ”19 ani”.Ion Iliescu și-a petrecut ziua de naștere acasa, la București, alaturi de soția sa, Elena ”Nina” Iliescu. Intrebat cum se simte la aceasta varsta ”rotunda”,…

- ​Samsung Electronics a închis temporar fabrica de smartphone din complexul Gumi, provincia Gyeongsangbuk, pentru a doua oara de când a izbucnit coronavirusul, acesta fiind locul unde se produc dispozitivele recent lansate: Galaxy S20 și Galaxy Z Flip. Decizia a fost luata dupa ce 3 angajați…