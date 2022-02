Fostul președinte al Ucrainei, cu arma în mână pe stradă Fostul președinte al Ucrainei, Petro Poroșenko, in prezent membru al Parlamentului de la Kiev, a fost fotografiat de jurnaliști pe strazile din Kiev, cu arma in mana. Petro Poroșenko a fost președintele Ucrainei in perioada 2014-2019. Pe 24 februarie, in prima zi in care Rusia a invadat Ucraina, fostul șef al statului a spus despre […] The post Fostul președinte al Ucrainei, cu arma in mana pe strada appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

