Stiri pe aceeasi tema

- Tribunalul Districtual Pechersk din Kiev a decis arestarea fostului presedinte ucrainean Viktor Ianukovici, care a fugit in Rusia in 2014 si este suspectat de trafic de migranti, potrivit unui comunicat publicat joi de Procuratura Generala din Ucraina pe contul de Telegram.

- Fostul președinte american Geroge W. Bush a spus, din greșeala, ca invazia in Irak este brutala și nejustificata. Fostul șef de stat al SUA a vrut sa se refere la invazia Rusiei in Ucraina, potrivit Reuters. Gafa lui Bush s-a viralizat pe Twitter in mai puțin de o ora, timp in care a vorbit despre razboiul…

- Una dintre cererile Rusiei este ca Romania și Bulgaria este sa iasa din NATO, dezvaluie un fost președinte al Ucrainei, Petro Poroșenko. Fostul lider de la Kiev a facut aceasta declarație intr-un interviu acordat presei din Bulgaria. „O cerere a lui Putin, pe care acesta a facut-o publica, in ultimatumul…

- Fostul presedinte ucrainean Viktor Ianukovici i-a cerut sefului statului Volodimir Zelenski sa renunte la razboiul impotriva Rusiei, informeaza agentiile Ria Novosti si DPA, citate de Agerpres. „Inteleg foarte bine ca aveti multi +consilieri+, dar personal sunteti obligat sa opriti varsarea de sange…

- Kremlinul ar pregati in prezent o operatiune speciala pentru a l inlocui pe actualul presedinte ucrainean Volodimir Zelenski cu Viktor Ianukovici, fost sef al statului, inlaturat de la putere de valul ineditei miscari de contestare din 2014, intrata in istorie ca Revolutia din EuroMaidan, a informat…

- Kremlinul ar pregati in prezent o operatiune speciala pentru a-l inlocui pe actualul presedinte ucrainean Volodimir Zelenski cu Viktor Ianukovici, fost sef al statului, inlaturat de la putere de valul ineditei miscari de contestare din 2014, intrata in istorie ca "Revolutia

- Regimul Putin ar avea deja un „președinte” pentru Ucraina, acesta fiind Viktor Ianukovici. Omul lui Putin, pregatit sa preia puterea la Kiev, ar fi Viktor Ianukovici, estimeaza presa din Ucraina. Informația este difuzata miercuri, 2 martie 2022, citandu-se o sursa din serviciile de informații ale Ucrainei.…

- „Putin nu cred ca va invada Ucraina”, a declarat, miercuri, fostul președinte Traian Basescu. Fostul șef de stat, in prezent europarlamentar, a prezentat aceasta opinie intr-o intervenție telefonica la postul Digi 24. Declarația a fost facuta in ziua de miercuri, 23 februarie 2022. Traian Basescu a…