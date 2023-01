Stiri pe aceeasi tema

- Curtea Suprema de Justitie de la Chisinau a prelungit cu 60 de zile interdictia de a parasi tara pentru fostul presedinte Igor Dodon, cunoscut pentru atitudinea și pozițiile proruse, procurorii apreciind ca exista suspiciuni rezonabile ca acesta intenționeaza sa fuga in Rusia. Decizia Curtii vine ca…

- Șeful guvernului și-a exprimat aprecierea fața de cooperarea excelenta pe care Romania și guvernul o au cu Parlamentul European și cu Roberta Metsola personal. "Aderarea noastra la NATO și Uniunea Europeana a așezat Romania in randul națiunilor care respecta valorile unei societați libere și democratice,…

- La reuniunea care are loc luni, 21 noiembrie, in capitala Franței participa reprezentanți din 45 de țari și instituții care vor discuta despre ajutoare in valoare de milioane de euro pentru Republica Moldova, in contextul iernii care se apropie și al temerilor ca micul stat est-european ar putea fi…

- Fostul presedinte prorus al Republicii Moldova, Igor Dodon, suspectat de coruptie, finantare ilegala si tradare de tara, a fost scos, joi, de sub masura arestului la domiciliu si plasat sub control judiciar, neavand voie sa paraseasca tara, anunta presa de la Chisinau. Fostul sef al statului se afla…

- Fostul președinte, Igor Dodon, a fost eliberat din arest la domiciliu și plasat sub control judiciar pentru 60 de zile. Decizia a fost luata astazi, de magistrații de la Curtea Suprema de Justiție, transmite protv. Fostul președinte este banuit de corupere pasiva, tradare de patrie și acceptarea finanțarii…

- O noua ședința de judecata la care urma sa se examineze anularea mandatului de arest la domiciliu pentru fostul președinte al Republicii Moldova, Igor Dodon, a fost aminata pentru vineri, 4 noiembrie. Motivul anularii este ca aparatorii fostului șef al statului nu au fost prezenți la ședința de la Curtea…

- O camera de supraveghere a inregistrat momentul in care racheta ruseasca doborata de apararea antiaeriana ucraineana s-a prabușit pe teritoriul Republicii Moldova, luni dimineața. In urma incidentului, relațiile dintre Republica Moldova și Rusia au devenit și mai tensionate, autoritațile de la Chișinau…