Stiri pe aceeasi tema

- Politia Romana a anuntat, sambata seara, ca Laurentiu Baranga a fost retinut pentru 24 de ore, dupa ce a fost audiat in Capitala. Baranga este acuzat de inselaciune, conform News.ro. Orban, dupa scandalul privind fostul sef al Oficiului pentru Spalarea Banilor: Nu am avut informatia…

- Fostul președinte al Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spalarii Banilor, Laurențiu Baranga, acuzat ca și-a falsificat documentele de studii pentru a obține funcții, a fost reținut pentru 24 de ore..Poliția Romana, sub coordonarea Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casație…

- Politistii Directiei de Investigare a Criminalitatii Economice - IGPR, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia de urmarire penala si criminalistica, efectueaza sambata dimineata o perchezitie domiciliara in municipiul Ramnicu…

- IGPR: Perchezitie in Ramnicu Valcea. Functionar public, cercetat sub aspectul savarsirii infractiunii de inselaciune.La data de 10 octombrie a.c., politistii Directiei de Investigare a Criminalitatii Economice I.G.P.R., sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte…

- Sectia pentru procurori a CSM a admis solicitarea procurorului Giorgiana Hosu de continuare a activitatii la Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, la mai putin de o saptamana de la demisia din functia de procuror-sef al DIICOT."Sectia pentru procurori a Consiliului Superior…

- Cateva sute de interceptari obtinute de SRI in baza unor mandate de supraveghere tehnica, ce au fost folosite de DNA in dosarul fostului sef ANAF Sorin Blejnar au fost anulate de judecatorii de la Curtea de Apel București. Decizia poate fi atacata, noteaza Mediafax.Astfel, au fost anulate convorbiri…

- Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casație și Justiție arata faptul ca s-a clasat dosarul penal in care era anchetat fostul șef din poliție, barbatul de 60 de ani care a imbolnavit intreg ”Spitalul Gerota” din Capitala, asta pentru ca n-ar fi spus ca venea dintr-o zona focar de coronavirus.Citește…

- Plenul Senatului a respins, marti, proiectul de lege pentru desfiintarea Sectiei pentru investigarea infractiunilor din Justitie din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie. S-au inregistrat 76 de voturi „pentru” respingere, 41 „impotriva” si 14 abtineri, transmite Agerpres.…