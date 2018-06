Nicolae Popa, fost presedinte al Inaltei Curti de Casatie si Justitie, a negat luni ca ar fi semnat protocolul de cooperare incheiat in anul 2009 cu SRI si Parchetul General, sustinand ca va discuta despre acest subiect cu sefa Instantei supreme, Cristina Tarcea. Nicolae Popa a declarat ca protocolul a fost semnat pe data de 2 septembrie 2009, insa el s-a pensionat incepand cu 1 septembrie 2009. "Exista aparenta ca este semnatura mea si maine am sa merg, asa cum i-am promis doamnei presedinte Cristina Tarcea, sa vad in materialitatea sa documentul. Pe de alta parte, va rog sa observati ca documentul…