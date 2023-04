Stiri pe aceeasi tema

- Supraimpozitarea veniturilor mari ar fi o procedura neconstituționala, avertizeaza magistratul Augustin Zegrean, fost președinte al Curții Constituționale a Romaniei (CCR). O asemenea procedura, indreptata impotriva romanilor cu avere, au facut și comuniștii, dupa ce au ajuns la putere in Romania, a…

- Fostul președinte al Curții Constituționale, Augustin Zegrean, a declarat marți, la Digi24, ca supraimpozitarea veniturilor mai mari decat salariul președintelui Romaniei, atat la stat cat și la privat, este neconstituționala. De asemenea, acesta considera ca este neconstituționala și interzicerea cumularii…

- Augustin Zegrean, fost președinte al Curții Constituționale, a declarat, marți, intr-o intervenție telefonica la Antena 3, ca guvernanții nu ar trebui sa se implice in limitarea veniturilor pe care le incaseaza angajații din mediul privat. „Ce treaba au guvernanții sa limiteze salariul de la privat?”,…

- Liviu Dragnea, fostul lider PSD, care s-a apucat de gatit și posteaza rețete pe canalul sau de Youtube, a raspuns unei postari ironice a Primariei Brașov. „Gatiți și in primarii? Sa știm sa nu ramanem fara tacamuri.”, a comentat Primaria Brașov. Liviu Dragnea a raspuns printr-un videoclip scurt. „Adevarul…

- Salariul longevivului primar Emil Boc la Primaria Cluj-Napoca trece de 28.000 lei brut, dar nici bucatareasa, șoferii sau portarii nu caștiga prost. Conform presei locale, din 2004, de cand Emil Boc este primar, salariile au crescut de 4 ori, iar numarul subordonaților sai s-a dublat. Emil Boc are,…

- Compania de apa potabila Prahova, instituție aflata in subordinea Apelor Romane, are in conducere un psihoastrolog, Raluca Șandru. Femeia nu a mai lucrat niciodata in domeniu, dar a avut o firma de achiziții cu care a obținut venituri de zeci de mii de lei in ultimii ani, prin contracte cu statul. …

- Un amendament depus la proiectul care urmeaza sa modifice legea audiovizualului și cea privind publicitatea și aprobat de comisiile din Senat este neconstituțional, atrage atenția fostul președinte al CCR, Augustin Zegrean. Amendamentul depus de UDMR și votat marți de senatorii din Comisia Juridica…

- Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene a anunțat, vineri, ca a schimbat regulile de acordare a sporului pentru funcționarii implicați in proiectele finanțate din fonduri europene. Astfel, sumele, cuprinse intre 10 și 50% maximum, vor fi acordate doar in baza performanței. MIPE a publicat in…