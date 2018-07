Fostul presedinte al CCR, Augustin Zegrean: Este regretabil ca s-a ajuns aici. Nu il inteleg pe ministrul Justitiei cum a lasat doi autodidacti sa faca Codurile Penale

Fostul presedinte al Curtii Constitutionale a Romaniei (CCR), Augustin Zegrean, si-a manifestat, miercuri, regretul fata de adoptarea in Parlament a modificarilor la Codul Penal si Codul de Procedura Penala.



Acesta a declarat, pentru AGERPRES, ca nu se impunea modificarea actualelor coduri, care, sustine el, au fost adoptate in urma unor "studii serioase si de oameni foarte bine pregatiti".



"Nu asa se fac codurile penale si de procedura penala. Actualele coduri au fost redactate si adoptate in urma unor studii serioase si de oameni foarte bine pregatiti in domeniul dreptului…