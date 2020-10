Fostul viceguvernator al BNR, Bogdan Olteanu, a fost condamnat definitiv, joi, la 5 ani de inchisoare cu executare, potrivit portalului Curții de Apel București. Bogdan Olteanu s-a prezentat, joi dimineața, la sediul Inspectoratului de Poliție Județean Dambovița, pentru a se pune la dispoziția autoritaților care trebuie sa puna in executare sentința de condamnare. Minuta instanței […] The post Fostul președinte al Camerei Deputaților, Bogdan Olteanu, 5 ani de inchisoare cu executare appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .