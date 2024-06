Stiri pe aceeasi tema

- Procurorii UE insarcinați cu investigarea infracțiunilor financiare grave il ancheteaza pe fostul președinte al Bancii Europene de Investiții. Parchetul European (EPPO) a precizat luni, intr-o declarație, ca ancheta sa implica „doua persoane suspectate de corupție și abuz de influența, precum și de…

- Fostul presedinte al Bancii Europene de Investitii (BEI) Werner Hoyer este cercetat pentru coruptie si abuz de influenta, precum si pentru deturnare de fonduri ale UE, acuzatii despre care barbatul de 72 de ani a spus ca sunt absurde, transmite Reuters, potrivit news.ro

- Cosmin Stinga si Ionut Doldurea, patronii firmei care opera depozitul GPL care a explodat anul trecut in localitatea Crevedia din judetul Dambovita, au fost trimiși in judecata pentru distrugere din culpa care a avut ca urmare un dezastru, neluarea masurilor legale de securitate și sanatate in munca…

- Parchetul European condus de Laura Codruța Kovesi a ajuns la instanța cu o solicitare prin care cere procurorilor belginei ca EPPO sa deruleze ancheta achiziției de vaccinuri la nivelul UE. Procedura penala din Belgia este ca toate presupusele infracțiuni comise pe teritoriul sau sa fie investigate…

- Parchetul European, condus de Laura Codruța Kovesi, a efectuat, marti, cinci perchezitii in Bucuresti, in cadrul unei anchete privind o frauda de 8 milioane de euro care implica fonduri UE pentru achizitionarea de echipamente medicale in timpul pandemiei de COVID-19. Potrivit EPPO, in perioada 2020…

- Procurorii europeni – care investigheaza acuzațiile legate de negocierile privind achiziția de vaccinuri anti-Covid dintre Ursula von der Leyen și directorul general al Pfizer – amenința Comisia Europeana cu acțiuni in justiție, relateaza Politico. Pe 9 aprilie, Laura Codruța Kovesi, care conduce…

- Fostul președinte Donald Trump a afirmat in repetate randuri ca procesul sau penal din Manhattan l-a impiedicat sa faca campanie in state-cheie precum Pennsylvania și Florida. Totuși, unde sta fostul președinte și posibil candidat la un nou mandat atunci cand nu merge la tribunal? „Ar trebui sa fiu…

- Procurori europeni din cadrul Parchetului European (EPPO) investigheaza acuzațiile in legatura cu negocierile privind vaccinurile anti-Covid dintre președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și directorul general al Pfizer, potrivit unui purtator de cuvant al Parchetului din Liege, transmite…