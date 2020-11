Stiri pe aceeasi tema

- Curtea de Apel București a venit cu prima sentința in cazul bistrițencei Crinuța Dumitrean, fostul președinte al ANRP acuzata ca a retrocedat ilegal un teren in Constanța, pentru care ar fi luat o mita de 400.000 de euro. Instanța a dispus și confiscarea sumei respective. Fostul președinte al Autoritații…

- Condamnata la 6 ani si 3 luni inchisoare pentru abuz in serviciu si luare de mita Fosta sefa a Autoritatii Nationale pentru Restituirea Proprietatilor (ANRP) Crinuta Dumitrean, a fost condamnata, vineri, 27 noiembrie, la 6 ani si 3 luni inchisoare pentru abuz in serviciu si luare de mita, in celebrul…

- Inculpatii sunt: Crinuta Nicoleta Dumitrean fost presedinte al Autoritatii Nationale pentru Restituirea Proprietatilor si al Comisiei Centrale de Despagubiri , omul de afaceri Horia Simu, evaluatorul Alin Horatiu Dima al carui nume apare si in Dosarul Retrocedarilor din Constanta , Catalin Florin Teodorescu,…

- Gruparea infractionala ar fi actionat in municipiul Constanta, dar si in zona sudica a litoralului, respectiv localitatile Eforie, Techirghiol, Tuzla si municipiul Mangalia. Procurorii DIICOT Constanta a formulat aseara 48 de propuneri de arestare preventiva 40 pentru cei retinuti, patru pentru cei…

- Dragoș Poteleanu, fostul director general al Casei Judetene de Asigurari de Sanatate Constanta, a fost condamnat, luni, 26 octombrie, la șase ani de inchisoare cu executare, pentru fapte de corupție. Instanța de fond il condamnase la 3 ani cu executare. Decizia Curtii de Apel Constanta este definitiva.…

- Potrivit unui comunicat al Parchetului de pe langa judecatoria Constanța, o tanara in varsta de 22 de ani a fost arestata pentru ca a batut patru polițiști, trei agenți de securitate și inca doua persoane. Femeia a fost arestata dupa ce a batut 9 oameni Procurorii spun ca conflictul a inceput intr-un…

- Seful Politiei din Eforie, Coteanu Cornel Gabriel, este acuzat de procurorii DNA ca percepea o mita de 300 de lei pe zi pentru a tolera si proteja comertul clandestin pe plaja. Banii erau dati de doua ori pe saptamana in imediata apropiere a sediului Poliției orașului Eforie, conform Directiei Nationale…