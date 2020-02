Stiri pe aceeasi tema

- Andrei Nesculescu, alias clovnul Bobo, asa cum il stiu sucevenii, a anuntat ca va candida ca independent la alegerile locale de anul acesta, pentru functia de primar al municipiului Suceava. El sustine ca nu mai este membru PNL si ca a parasit partidul fiindca nu a fost pus pe lista consilierilor locali…

- Fostul presedinte al Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) si seful Comisariatului Judetean pentru Protectia Consumatorilor (CJPC) Constanta, Horia Constantinescu, va candida la Primaria municipiului, el solicitand suspendarea din functie pana la organizarea campaniei electorale.…

- Octavian Țîcu, liderul Partidului Unitații Naționale, și-a anunțat candidatura pentru funcția de președinte al țarii la alegerile din 2020. Anunțul a fost facut la Piatra Neamț, România. O delegație a PUN, în frunte cu Țîcu, a participat la evenimentul unde Partidul…

- Secretarul general interimar al PSD, Paul Stanescu, spune ca la Congresul extraordinar al PSD nu va fi vorba despre „concurenta pe posturi”, ci se vor dezbate idei, valori si principii si se va cauta „cea mai buna formula de alegeri”, Stanescu spunand ca anul viitor va fi aleasa conducerea PSD intr-un…

- Mai multe persoane numite de primarul Timișoarei, Nicolae Robu ,in comisiile care au blocat candidatura lui Lucian Varșandan la un nou mandat la conducerea Teatrului German nu indeplineau o condiție esențiala prevazuta in regulament, aceea de a fi „specialiști in domeniul de activitate al instituției”.…

- Bogdan Licu este momentan interimar ca procuror-sef al Parchetului General si este unicul candidat ca prim-adjunct al procurorului-sef. Licu va sustine azi interviul in fata unei comisii organizate de Ministerul Justitiei.

- Ministerul Justitiei a publicat lista procurorilor selectati pentru interviuri in vederea efectuarii propunerilor de numire pentru ocuparea unor functii de conducere vacante la Parchetul General, DIICOT si DNA. Procurorul general interimar Bogdan Licu a fost admis pentru interviul pentru functia de…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a declarat, luni, ca va candida la sefia Organizatiei Bucuresti a PSD, dar nu si la functia de presedinte al partidului. "Da, da, in aceasta perioada sunt alegeri la sectoare si vom programa si pentru Bucuresti. Da, cu siguranta", a spus Firea, inaintea…