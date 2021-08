Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele afgan Ashraf Ghani a parasit Afganistanul, unde talibanii sunt pe punctul de a prelua puterea, plecand spre Tadjikistan, a anuntat duminica un inalt responsabil din Ministerul afgan de Interne, citat de Reuters. Invitat sa comenteze, biroul presedintelui a declarat ca "nu poate spune nimic…

- O știre de ultima ora, transmisa de corespondenții de presa straini, anunța ca președintele Afganistanului, Ashraf Ghani, a parasit in cele din urma duminica țara. Abdullah Abdullah, vicepreședintele țarii și președinte al Inaltului Consiliu pentru reconciliere naționala, a anunțat scurt, duminica dupa-amiaza:…

- Anunțul a fost facut duminica de un inalt responsabil din Ministerul afgan de Interne, citat de Reuters.Invitat sa comenteze, biroul presedintelui a declarat ca "nu poate spune nimic pentru moment despre miscarile lui Ashraf Ghani din motive de securitate".Un reprezentant al talibanilor, care au intrat…

- Președintele Afganistanul , Ashraf Ghani, a parasit țara, unde talibanii sunt pe punctul de a prelua puterea, a anunțat duminica fostul vicepreședinte afgan Abdullah Abdullah, potrivit AFP.„Fostul președinte afgan a parasit națiunea”, a afirmat Abdullah, care este de asemenea șeful…

- Fostul președinte al Afganistanului, Ashraf Ghani, a parasit capitala Kabul spre Tadjikistan, a declarat duminica un inalt oficial al Ministerului Afacerilor Interne, informeaza Reuters.Solicitat pentru comentarii, biroul fostului președinte a spus ca „nu poate spune nimic despre mișcarea lui Ashraf…

- Talibanii au intrat duminica in capitala Kabul, ultimul oraș important care ramasese sub controlul forțelor guvernamentale afgane, informeaza Digi24. Talibanii au inceput sa intre din toate parțile in Kabul, a anunțat duminica ministrul afgan de Interne, potrivit Reuters. Ei au primit ordine sa evite…

- Mai multe rachete au lovit capitala Afganistanului, chia în aproprierea palatului prezedențial. Tragedia a avut loc chiar în momentul rugaciunii Eid al-Adha , fiind o sarbatoare foarte importanta pentru musulmani, relateaza Reuters. Nu est înca clar cine este vinovat de aceast…

- Afganistan îsi recheama diplomatii din Pakinstan, dupa incidentul în care a fost implicata Selsela Alikhil. Fiica ambasadorului afgan Najibullah Alikhil, a fost rapita, retinuta vineri, timp de aproape cinci ore, si asaltata de câșiva barbati neidentificati la Islamabad. Ministerul…