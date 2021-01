Stiri pe aceeasi tema

- Mai nou, a cerut casarea sentinței pe care a primit-o, anume un an de inchisoare cu suspendare sub supraveghere și 90 de zile de munca neremunerata in folosul comunitații, pentru evasiune fiscala. Solistul de muzica populara, fost preot caterisit de Biserica Ortodoxa Romana pentru corupere de minori,…

- Cristian Pomohaci le rade in nas procurorilor care se mandreau ca l-au trimis in judecata: dupa ce a recunoscut faptele penale in fața lor, fostul preot a negat totul și, mai nou, a cerut casarea sentinței in care a primit o condamnare simbolica.

- Dustin Diamond, actorul care l-a interpretat pe Screech in popularul serial TV „Salvați de clopoțel”, ar fi fost diagnosticat cu cancer in stadiu patru, potrivit reprezentantului sau. Dustin Diamond a fost spitalizat saptamana trecuta la un spital in Florida, dupa ce a acuzat dureri in tot corpul si…

- Dustin Diamond a cucerit lumea și și-a facut intrarea în lumea cinematografiei cu rolul Screech din serialul "Salvați de clopoțel". Ajuns la 44 de ani, actorul a primit o veste teribila: a fost diagnosticat cu cancer în stadiul 4. Postarea de pe contul personal de Facebook:

- Il cunoaștem cu toții vesel, plin de energie și mereu cu zambetul pe buze, insa ascunde o adevarata drama in sufletul sau! Dan Bittman, cu ochii in lacrimi atunci cand vorbește despre parinții sai! Solistul trupei ”Holograf”, ingenuncheat de dorul celor dragi.

- Sociologul Mirel Palada a fost condamnat de Judecatoria Sectorului 1, vineri, la 9 luni inchisoare cu amanarea executarii pedepsei, in dosarul in care e acuzat ca l-a lovit in 2017 pe senatorul USR Mihai Gotiu la B1 TV. „In temeiul art. 396 alin. (4) C. pr. pen. rap. la art. 193 alin. (1) si (2) C.pen.…

- Curtea Constitutionala a Romaniei ar putea pronunta, miercuri, o decizie asupra sesizarilor Avocatului Poporului si Inaltei Curti de Casatie si Justitie in legatura cu legea privind noul sistem de impozitare a pensiilor de serviciu. * Pe 18 iunie, Sectiile Unite al Inaltei Curti de Casatie si Justitie…

- Curtea de Apel din Targu Mureș a menținut sentința inițiala primita de preotul Cristian Pomohaci, un an de inchisoare cu suspendare și plata prejudiciului cauzat statului roman. Preotul trebuie sa faca și 90 de ore de munca in folosul comunitații, in localitatea natala Rebrișoara. Curtea de Apel Targu…