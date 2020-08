Fostul premier ucrainean Iulia Timoşenko a fost testată pozitiv cu noul coronavirus Fostul premier ucrainean Iulia Timosenko a fost testata pozitiv cu noul coronavirus si se afla in stare grava, cu febra, a declarat duminica purtatoarea de cuvant a partidului sau, potrivit Reuters. In varsta de 59 de ani, Timosenko, de doua ori prim-ministru inainte de a fi infranta la alegerile prezidentiale din 2010, a devenit primul politician ucrainean cunoscut care a contractat noul coronavirus. Parlamentul de la Kiev este in vacanta de vara de la mijlocul lunii iulie. "Starea sa este evaluata ca fiind grava. Temperatura sa este de 39 grade Celsius", a declarat purtatoarea de cuvant a formatiunii… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

