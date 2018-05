Stiri pe aceeasi tema

- Sorin Grindeanu este audiat la DNA in Dosarul Belina. Fostul premier Sorin Grindeanu s-a prezentat marti, 8 mai, la Directia Nationala Anticoruptie (DNA), pentru a fi audiat intr-un dosar de coruptie. La intrarea in sediul DNA el a precizat ca a fost chemat in calitate de martor, insa nu a specificat…

- La termenul de vineri, de la ICCJ, in dosarul in care Sebastian Ghita si fostul procuror Liviu Tudose sunt acuzati de fapte de coruptie, a fost audiat un deputat cu identitate protejata, care a spus ca, in ziua cand s-a votat in Parlament arestarea fostului deputat, el a precizat sa voteze cu grija.…

- Fostul presedinte al CJ Teleorman Adrian Gadea s-a prezentat miercuri la sediul Directiei Nationale Anticoruptie (DNA) din Capitala. Potrivit unor surse judiciare, acesta este audiat de procurori in dosarul "Belina". AGERPRES/(AS - autor: Mihai Stoica, editor: Florin Marin, editor online:…

- Audierea lui Gelu Diaconu la DNA vine in contextul in care in urma cu mai bine de o saptamana, fostul șef al ANAF scria pe Facebook ca Liviu Dragnea ar fi cerut informații despre „situația fiscala” a Tel Drum.

- Gelu Diaconu este audiat la DNA in dosarul TelDrum. Fostul șef al ANAF da declarații in fața procurorilor anticorupție, in calitate de martor. Vom reveni cu amanunte. Post-ul Gelu Diaconu este audiat la DNA in dosarul TelDrum, in calitate de martor. apare prima data in Libertatea.ro .

- Victor Ponta este așteptat la Inalta Curte de Casatie si Justitie, unde urmeaza sa fie audiat ca martor ca martor in dosarul in care presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, este judecat pentru marturie mincinoasa si favorizarea infractorului.

- Robert Negoita a ajuns, in aceasta dimineața, la instanța suprema. Primarul sectorului 3 este audiat in calitate de martor in dosarul lui Liviu Dragnea privind angajarile fictive de la DGASPC Teleorman.